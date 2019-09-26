الخميس 26 سبتمبر 2019 كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن انتظاره مباراة ​كأس كاراباو​ ضمن الجولة الرابعة ضد ​مانشستر يونايتد​، بعد نشوة الفوز أمس.

وسيتواجه الفريقان في الجولة التالية من المسابقة، بعد فوزه على غريمسبي تاون بنتيجة 7-1. Advertisements ويعتقد لامبارد أن نتيجة القرعة كانت مثيرة. وقال لموقع النادي الرسمي: "فريقان كبيران. أنا سعيد لأننا سنلعب على ارضنا. يمكن أن يحدث الكثير في كرة القدم في وقت قصير وهذه الجولة المقبلة من القرعة لن تأتي غدا". واضاف: "يونايتد لديه لاعبون جيدون وهزمونا 4-0 في بداية الموسم، لذلك ستكون مباراة صعبة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد سباعية غريمسبي .. لامبارد ينتظر مواجهة مانشستر يونايتد بفارغ الصبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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