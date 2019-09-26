الصحافة الإيطالية تُبرز فوز انتر ميلان على لاتسيو في الكالتشيو

الخميس 26 سبتمبر 2019

صدرت الصحافة الإيطالية الرياضية عناوينها صباح اليوم الخميس، عن فوز انتر ميلان على فريق لاتسيو، أبرزها “انتر الحديدي” في الدوري الإيطالي.

وعنونت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت "إنتر ميلان الحديدي يحقق العلامة الكاملة بعد الفوز على لاتسيو. الحارس هاندانوفيتش أنقذ كل شيء". وتابعت "كالياري يصعق نابولي في الدقيقة 87، وفريق الجنوب يتراجع والفارق يصبح 6 نقاط مع المتصدر. أتلانتا يفوز على روما". فيما عنونت صحيفة كوريري ديللو سبورت "القديس دي أمبروزيو، إنتر فاز على لاتسيو 1-0، وكونتي يسجل رقمًا قياسيًا". وأضافت "نابولي والليلة المظلمة، مباراة رهيبة أمام كالياري الذي يفوز في ملعب سان باولو، كوليبالي يتعرض للطرد". ونوهت "روما، يا لها من دعوة للاستفاقة، أتلانتا يفوز عليه بهدفين دون رد". وخرجت صحيفة توتو سبورت بعنوان "سنرى بعضنا البعض يوم 6 أكتوبر/تشرين أول المقبل، عندما يلتقي يوفنتوس مع إنتر ميلان". وأضافت "إنتر يهزم لاتسيو بهدف دي أمبروزيو ويعود للقمة بنقاط كاملة، ساري يفكر بالفعل في المواجهة السوبر مع كونتي". وتابعت "نابولي وصدمة انقلاب كالياري.. وأتلانتا يفوز على روما بثنائية نظيفة". وختمت "الفيفا، يا لها من فضيحة، تمت سرقة كريستيانو.. مدرب السودان صرح: لقد أعطيت صوتي لصلاح لكنهم منحوا صوتي لميسي".