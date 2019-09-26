صحف فرنسا تُصدر وقوع باريس سان جيرمان في «حديقة الأمراء»

ركزت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الخميس في عناوينها الرياضية على الخسارة المفاجئة لباريس سان جيرمان ضد ضيفه ريمس بهدفين دون رد في الجولة السابعة من الدوري. وكتبت صحيفة لو باريزيان “حتى نيمار لم يكن كافيا”. وأضافت مجلة فرانس فوتبول “دش بارد لبي إس جي أمام ريمس”. وعنونت صحيفة ليكيب غلافها بـ”نخب حديقة الأمراء”، في إشارة للفرحة الطاغية لفريق ريمس بفوزه في حديقة الأمراء. وفي الأعلى أضافت “الأخضر يهلك” تعبيرا عن خسارة سانت إيتيان ضد ضيفه ميتز. وتابعت أيضا “آنجيه يطير فوق السحاب” بفوزه بهدفين في ملعب تولوز. أما صحيفة بروفانس أشارت إلى إيقاف “ديمتري باييه نجم أولمبيك مارسيليا 4 مباريات”، لتلفظه ضد حكم مباراة مونبيلييه التي انتهت بالتعادل 1-1.



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