كلوب عن ميلنر: سيظل قدوة ليفربول

الخميس 26 سبتمبر 2019

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول، بلاعبه جيمس ميلنر، باعتباره قدوة للاعبين الشباب في النادي، بعد أن قادهم للفوز 2-0 على ميلتون كينز دونز في كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمس الأربعاء.



وافتتح ميلنر التسجيل أمام ميلتون، وصنع الهدف الثاني لزميله الهولندي الواعد كي يانا هوفر.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي "ميلنر لاعب رائع ومفعم بالحماس. يساعد الفريق كثيرا. إنه مثل أعلى يحتذى للاعبين الشباب. لو لعب كل يوم سيتألق أيضا".

وتابع "اللاعب الأكثر خبرة ونشاطا كان الأفضل في الملعب، جهود ميلنر كانت واضحة، من الرائع أن نقدم مباريات مثل هذه ونعتمد فيها أيضا على اللاعبين الشباب".

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وتابع "لم نحضر بهذه التشكيلة استخفافا بالمنافس. جئنا للفوز بالمباراة".

ورحب جيمس ميلنر بالمنافسة التي يشهدها الفريق على حجز مكان في التشكيلة الأساسية.

وقال "عندما تملك تشكيلة قوية مثل ليفربول، يكون من الصعب على اللاعبين الشباب الوصول إلى المستوى المرتفع المطلوب، لكنهم أظهروا بالفعل رغبة في التحسن".

وتابع "الكل يبذل مجهودا وهو أمر يحتاجه اللاعبون الكبار وهو زيادة حدة المنافسة على حجز مكان في التشكيلة".