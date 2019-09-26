توتنهام يواجه ساوثهامبتون بعودة الروح بعد خروجه من كأس الرابطة

الخميس 26 سبتمبر 2019

ينتظر فريق توتنهام الإنجليزي المواجهة الحاسمة على أرضه امام ساوثهامبتون في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لإثبات الذات بعد عدة إخفاقات حدثت للديوك، آخرها خروجه من كأس الرابطة للاندية الإنجليزية.



وربما لا تُصنف مواجهات الفريقين بأنها بارزة، لكنها تبدو كذلك الآن لوصيف بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وعانى توتنهام من أسوأ بداية لموسم منذ قدوم بوكيتينو، ووصل المنحنى إلى أسوأ نقطة الثلاثاء الماضي، عندما ودع الفريق كأس رابطة الأندية الإنجليزية من الدور الثالث بركلات الترجيح أمام كولتشيستر يونايتد.

وشوهد إيريك داير لاعب توتنهام وهو يقول "هذا محرج" أثناء خروجه من الملعب بعد المباراة، ولم تجد الجماهير سوى الاتفاق مع ذلك.

وفرط توتنهام في تقدمه بهدف ليخسر 1-2 أمام ليستر سيتي ليحتل المركز السابع متأخرًا بعشر نقاط عن ليفربول المتصدر بعد 6 مباريات فقط ويتقدم بنقطة واحدة عن ساوثهامبتون صاحب المركز الـ 13.

وأبلغ بن ديفيز لاعب توتنهام، شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "هذه مباراة كبيرة لنا".

وأضاف "علينا البدء في حصد النقاط والفوز بالمباريات واستعادة شعور الانتصارات، لأن في الوقت الحالي يبدو ذلك بعيدا تماما".

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وتنطلق مباريات السبت عندما يستضيف شيفيلد يونايتد، نظيره ليفربول، على استاد برامول لين.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بفارق 5 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي.

ويأمل إيفرتون في تجنب التعثر، عندما يستضيف مانشستر سيتي الذي اكتسح واتفورد 8-0 مطلع هذا الأسبوع.

ويحل واتفورد متذيل الترتيب والذي لم يفز حتى الآن، ضيفًا على وولفرهامبتون بعد غد السبت، فيما يستقبل كريستال بالاس منافسه نوريتش سيتي.

ويلعب بورنموث ضد وست هام يونايتد، فيما يحل بيرنلي ضيفا على أستون فيلا.

ويسعى تشيلسي لتحقيق أول انتصار على أرضه في الدوري مع المدرب فرانك لامبارد، عندما يستضيف برايتون آند هوف ألبيون.

ويخرج آرسنال صاحب المركز الرابع لمواجهة مانشستر يونايتد، ويسعى لاستغلال فرصته ضد فريق المدرب أولي جونار سولسكاير.