قلق في يوفنتوس قبل مواجهة سبال في الدوري الإيطالي

الخميس 26 سبتمبر 2019
يعاني فريق يوفنتوس من قلق واضح قبل مواجهة نظيره سبال، ضمن الجولة الساسدسة من منافسات الدوري الإيطالي، يوم السبت المقبل.
وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، أن يوفنتوس يعيش أزمة قبل لقاء سبال، في ظل عدم امتلاك الفريق لأي ظهير، سواء في الجبهة اليمنى أو اليسرى.
وأضافت أنه مع غياب الثنائي ماتيا دي تشيليو الذي يلعب كظهير أيمن وأيسر، ودانيلو الظهير الأيمن، فإن يوفنتوس يخاطر بغياب عنصر جديد.
وتابعت الصحيفة أن البرازيلي أليكس ساندرو الظهير الأيسر، حصل على إذن بالسفر إلى البرازيل بعد وفاة والده، مشيرة إلى أن اللاعب من المفترض أن يعود قبل مباراة السبت المقبل.
ونوهت أن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، قد يضطر إلى الاعتماد على ميريح ديميرال في الجبهة اليسرى، بجانب الاعتماد على خوان كوادرادو كظهير أيمن.
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