الخميس 26 سبتمبر 2019 اعلن نادي ​النجم الساحلي التونسي​ الانفصال عن مدربه ​فوزي البنزرتي​ بالتراضي وتكليف المدرب المساعد ​رفيق المحمدي​ وعماد بن يونس قيادة الفريق مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب جديد حسب ما أكده رئيس النادي ​رضا شرف الدين​ في تصريحات صحافية.

هذا و استهل الفريق التونسي الموسم الجديد بقيادة البنزرتي بالعديد من الإخفاقات بداية بخسارة لقب ​كأس تونس​ على حساب ​الصفاقسي​ إلى جانب التعثر في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا بثنائية أمام ​أشانتي كوتوكو الغاني​ ثم الخروج من ​كأس محمد السادس للاندية الابطال​ بعد الهزيمة ذهابا و إيابا أمام ​شباب الأردن​.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إخفاقاته.. النجم الساحلي يفسخ تعاقده مع فوزي البنزرتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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