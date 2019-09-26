أرقام وإحصاءات من مباراة ريال مدريد وأوساسونا

الخميس 26 سبتمبر 2019
حقق ريال مدريد فوزا مستحقا على نظيره أوساسونا بنتيجة 2-0 في الدوري الاسباني. وهذه بعض الارقام والاحصاءات المتعلقة بالمباراة:
1 – يعتبر رودريغو أسرع لاعب يسجل أول هدف له في الدوري الإسباني لريال مدريد (93 ثانية) منذ رونالدو نازاريو في عام 2002 (62).
14 - خاض فينيسيوس جونيور 14 مراوغة في المباراة ضد أوساسونا، وهو أكثر لاعب في الليغا يقوم بذلك وأفضل حصيلة له في مباراة مع ريال مدريد في جميع المباريات.
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