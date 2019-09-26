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أرقام وإحصاءات من مباراة ريال مدريد وأوساسونا

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الخميس 26 سبتمبر 2019

حقق ​ فوزا مستحقا​ على نظيره ​أوساسونا​ بنتيجة 2-0 في ​الدوري الاسباني​. وهذه بعض الارقام والاحصاءات المتعلقة بالمباراة:

1 – يعتبر ​رودريغو​ أسرع لاعب يسجل أول هدف له في لريال مدريد (93 ثانية) منذ رونالدو نازاريو في عام 2002 (62).

14 - خاض ​فينيسيوس جونيور​ 14 مراوغة في المباراة ضد أوساسونا، وهو أكثر لاعب في الليغا يقوم بذلك وأفضل حصيلة له في مباراة مع ريال مدريد في جميع المباريات.

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