أرقام وإحصاءات من مباراة ريال مدريد وأوساسونا

الخميس 26 سبتمبر 2019

حقق ​ريال مدريد فوزا مستحقا​ على نظيره ​أوساسونا​ بنتيجة 2-0 في ​الدوري الاسباني​. وهذه بعض الارقام والاحصاءات المتعلقة بالمباراة:



1 – يعتبر ​رودريغو​ أسرع لاعب يسجل أول هدف له في الدوري الإسباني لريال مدريد (93 ثانية) منذ رونالدو نازاريو في عام 2002 (62).

14 - خاض ​فينيسيوس جونيور​ 14 مراوغة في المباراة ضد أوساسونا، وهو أكثر لاعب في الليغا يقوم بذلك وأفضل حصيلة له في مباراة مع ريال مدريد في جميع المباريات.