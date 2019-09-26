مفاجأة.. مدرب توتنهام بديل سولسكاير في مامشستر يونايتد

الخميس 26 سبتمبر 2019

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم إن إدارة مانشستر يوناتيد، تسعى بكل قوة في تحديد بديل سولسكاير المدير الفني الحالي للفريق الأحمر، عقب النتائج الهزيلة التي يحققها مع الفريق.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فقد استقر مسؤولو يونايتد على الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، كبديل محتمل للمدير الفني النرويجي.

Advertisements

ولم يبدأ موسم الشياطين الحمر بشكل جيد، حيث يحتلون المرتبة الثامنة في البريميرليج حاليا، برصيد 8 نقاط.

وفي المقابل، يمر توتنهام تحت قيادة بوكيتينو بفترة عصيبة، حيث ودع كأس الرابطة مبكرا أمام فريق كولتشيستر المغمور، وحقق فوزين فقط في البريميرليج، من أصل 6 مواجهات، محتلًَا المركز السابع بفارق الأهداف أمام اليونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوكيتينو لو رحل صوب يونايتد، فلن يكون بمفرده، بل سيأخذ معه لاعب الوسط كريستيان إريكسن، الذي ينتهي تعاقده مع السبيرز بنهاية هذا الموسم.