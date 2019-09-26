كلوب يخطط لتصعيد كي يانا بعد تألقه أمام ام كي دونز

الخميس 26 سبتمبر 2019

يسعى الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول من تطوير فريقه بالشكل الفني المراد، بتصعيد لاعبين من الفريق الرديف، خاصة الموهوب ​كي يانا هوفر.



وسجل اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا هدفا للفريق في الفوز على فريق "أم كي دونز" في الجولة الثالثة من ​كأس كاراباو​.

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وأثنى كلوب على المراهق بعد المباراة، بينما تحدث أيضًا عن أفضل مركز له على المدى الطويل.

وقال كلوب لموقع النادي: "مركز الظهير هو أفضل قليلاً في الوقت الحالي، ونحن نعمل بجد عليه".

واضاف: "لديه السرعة، لديه التمريرة والجودة ولديه الكثير من المهارات الضرورية أو المفيدة في وضع الظهير".