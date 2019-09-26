بريمن أفضل فرصة لدورتموند لاثبات عدم المشاكل

الخميس 26 سبتمبر 2019

يستضيف بروسيا دورتموند المنافس على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم فيردر بريمن المبتلى بالاصابات يوم السبت وهو يأمل في تعويض التعادل المفاجئ الأسبوع الماضي مع اينتراخت فرانكفورت واثبات انه لا يمر "بمشكلة ذهنية".



وفرط دورتموند في تقدمه مرتين ليتعادل 2-2 مع فرانكفورت بعد تعادله قبلها سلبيا مع برشلونة في دوري الأبطال.

وفاز دورتموند مرة واحدة فقط في آخر ثلاث مباريات بالدوري ليثير تساؤلات بشأن الحالة الذهنية للفريق الذي يزخر بالمواهب ومدى قدرته على مقارعة بايرن ميونيخ حامل اللقب طيلة الموسم.

وفي منتصف الموسم الماضي كان دورتموند يتقدم بتسع نقاط على بايرن لكنه تراجع عقب العطلة الشتوية ليفوز العملاق البافاري بسابع ألقابه على التوالي في الدوري.

وقال ماركو رويس قائد دورتموند للصحفيين ردا على سؤال هل يعاني الفريق من مشكلة ذهنية تجعله لا يحسم المباريات "هذا الهراء الذي أسمعه كل أسبوع يغضبني.

وتابع "تعادلنا بالفعل 2-2 في الدقيقة 88 (عبر هدف عسكي من مايكل ديلاني) لكني أرجوكم أن تتوقفوا عن ترديد هذا الهراء".

وبغض النظر عما إذا كانت توجد بالفعل مشكلة ذهنية أم لا فان دورتموند يحتاج إلى الفوز على بريمن حتى لا يبتعد كثيرا عن القمة مبكرا.

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ومع إصابة أكثر من نصف دستة لاعبين يبدو بريمن على الورق أفضل منافس يمكن أن يقابله دورتموند في هذا التوقيت من الموسم.

ومع عودة نيكو شولتس من الإصابة فان تشكيلة دورتموند تزخر بالمواهب ومن بينهم جيدون سانتشو ورويس والإسباني باكو الكاسير والدولي الألماني يوليان براندت والبلجيكي اكسل فيتسل وغيرهم.

لكن الفريق يحتاج إلى تحقيق سلسلة من الانتصارات سريعا حيث افتقد ثبات المستوى بعد أن أخفق في الفوز بأكثر من مباراتين متتاليتين حتى الآن.

ومع ترقب مباريات دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل ينفد الوقت بالفعل أمام دورتموند ويتعين على فريق المدرب لوسيان فافر تحسين الأداء.

ويحتل دورتموند المركز الثالث بعشر نقاط متأخرا بثلاث نقاط عن لايبزيج المتصدر وبنقطة عن بايرن.

ويستضيف لايبزيج منافسه شالكه الذي تحسن مستواه وفاز في آخر ثلاث مباريات في الدوري ليملك عشر نقاط.

وقد يضع الانتصار شالكه الذي كافح لتجنب الهبوط الموسم الماضي في مراكز الصدارة.

ويواجه العملاق البافاري مهمة أسهل من لايبزيج حيث يحل ضيفا على بادربورن الصاعد حديثا يوم السبت.