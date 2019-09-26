مدرب الزمالك المصري يحذر حارس المرمى محمد عواد

الخميس 26 سبتمبر 2019

عقد باجيك دراجون، مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد، جلسة تعارف مع الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، حراس مرمى الفريق، للتعرف عليهم، وشرح سياسته التدريبية لهم.



وكشف موقع “كورة” العالمي أن الجلسة شهدت حديثا حول مستوى الحراس، حيث أكد لهم دراجون أنه يتابعهم جيدا من خلال ميتشو، المدير الفني، ولديه تقارير كاملة عنهم من قبل قدومه إلى مصر.

وشدد لهم على أن الملعب ليس حكرا على حارس بعينه، وليس معنى مشاركة عواد أنه سيكون الحارس الأساسي دائما، بل الأساسي هو من يتألق فى التدريبات، موضحًا أنه لا مشكلة لديه في الدفع بمحمد صبحي، الحارس الشاب.

وخلال الجلسة استفسر دراجون عن وضع محمود جنش، حارس مرمى الفريق المصاب، وطلب رقم هاتفه للتواصل معه والاطمئنان عليه، لحين قدومه إلى النادي.