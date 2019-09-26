شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مفاجئة للاعب الجودو الأمريكي «هاتون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

أعلن الاتحاد الأمريكي للجودو وفاة لاعب منتخب بلاده جاك هاتون، الذي كان يُعتبر أحد أفضل فرص الولايات المتحدة للظفر بميدالية في أولمبياد طوكيو العام القادم، فجأة أمس (الأربعاء) بعد 5 أيام عن احتفاله بعيد ميلاده الرابع والعشرين، دون تحديد أسباب وفاته.

وقال الاتحاد الأمريكي: «بألم شديد جدا، يعلن الاتحاد الأمريكي للجودو الوفاة غير المتوقعة للاعب المنتخب الوطني جاك هاتون»، مضيفا «كان جاك واحدا من أفضل لاعبي الجودو الأمريكيين وفاز بالعديد من الميداليات في مسابقات مختلفة حول العالم».

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وتابع «نعرب عن خالص تعازينا لعائلة هاتون وزملائه في المنتخب الوطني والمدربين والأصدقاء. لقد ترك جاك بصمة لا تمحى لدى كل من حظي بمعرفته، ولن يتم نسيانه».

وكانت أفضل نتيجة في مشوار هاتون حتى الآن فوزه بالميدالية الفضية في جائزة أنطاليا الكبرى في أبريل 2018.

وكان هاتون مصنفا في المركز الـ30 عالميا في فئة أقل من 81 كيلوغراما، وبلغ الدور الثاني في النسخ الـ3 الأخيرة لبطولة العالم، آخرها الشهر الماضي في طوكيو.