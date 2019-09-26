شكرا لقرائتكم وصول السودانى صبرى محمد لإدارة مواجهة المصرى وبطل زنجبار بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل طاقم التحكيم الدولى السودانى للقاهرة والمكلف بإدارة مباراة إياب الدور التمهيدى الثانى من البطولة الكونفيدرالية والتى تجمع بين المصرى وماليندى بطل زنجبار. ويتكون الطاقم من صبرى محمد فضل حكماً للساحة حكماً للساحة، وعبد الجابر محمد والمعز على، بالإضافة إلى معتز عبد الباسط حكماً رابعاً فيما سيتولى الغانى مونكايلا ناسام أدم مهام مراقب المباراة. Advertisements وكان فريق المصرى البورسعيدى قد حقق فوزًا مهمًا على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية ليبقى على بعد أمتار قليلة من التأهل للدور التالى للبطولة حينما يواجه بطل زنجبار الثالثة عصر الاحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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