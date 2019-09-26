شكرا لقرائتكم السلة يخاطب الاتحاد الإفريقي لاستضافة أمم إفريقيا للناشئين والناشئات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة على التقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقى للعبة ، لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين و الناشئات ، تحت 18 سنة ، و المقرر إقامتها 2020 ، و المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ووافق مجلس الإدارة على التقدم بالطلب ، على أن يتم مخاطبة الاتحاد الأفريقى خلال الساعات المقبلة ، لبدء الإجراءات و الاستعداد حال الموافقة على الطلب

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كان اتحاد كرة السلة قد وافق على مشاركة منتخبات الناشئين و الناشئات تحت 18 سنة و الرجال و السيدات فى منافسات البطولة الأفريقية 3/3 ، و التى تقام بـأوغندا فى الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر القادم .

كان اتحاد كرة السلة قد عقد اجتماع لمجلس الإدارة أمس و تم خلاله الموافقة على التقدم بطلب استضافة البطولة ، بالإضافة إلى عدة قرارات منها طلب استضافة إحدي المجموعات لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية للرجال 2021 ، و السماح بقيد عدد 2 لاعب ، و لاعبة بكافة المراحل السنية لفرق الدرجة الأولي رجال وسيدات بتقديم استغناء رسمي أو تعاقد أو إعارة علي النماذج المعتمدة من الاتحاد