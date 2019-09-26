شكرا لقرائتكم ذكريات مميزة لمدرب الإسماعيلي في ليبيا قبل مواجهة أهلي بني غازي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال السلحدار فى تصريحات للموقع الرسمى للاسماعيلى :حققت انجازا مع فريق الاتحاد بالصعود لأول مرة للدور قبل النهائى بكأس الكونفدرالية ، قبل أن نودع البطولة على يد الرباط المغربى.
وعن مواجهة أهلى بنى غازى أجاب السلحدار : "هو فريق قوى للغاية يضم لاعبين مميزين وأرى أن خسارته فى لقاء الإياب بنتيجة يمكن تعويضها يزيد من صعوبة المباراة علينا بدون أدنى شك".
وأتم حديثه : "الفريق الليبى ليس لديه أى شىء آخر عن الفوز بفارق هدفين على الأقل لذلك سنتطلع لاستغلال اندفاعهم فى ارباك حساباتهم وحصد بطاقة التأهل بالدور المقبل للبطولة العربية".
ويلتقى الإسماعيلى منافسه أهلى بنى غازى الليبى مساء غداً الجمعة فى إياب دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال
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