شكرا لقرائتكم حكم مباراة الأهلي وسموحة الأفضل بافتتاحية الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اختيار الإدارة الفنية بلجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على الحكم الدولي أحمد الغندور كأفضل حكم في تقييمها عن الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز.

كما اختارت أيضا الحكم المساعد شريف عبد الله كأفضل حكم مساعد عن الأسبوع نفسه.

كان أحمد الغندور حكماً لمباراة الاهلى وسموحة التى انتهت بفوز المارد الاحمر بهدف دون رد فيما كان شريف عبد الله حكماً مساعداً لمباراة المصرى وحرس الحدود التى أدارها الحكم طارق مجدى وانتهت بالتعادل السلبى

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وأسدل الستار على منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام فى نسخته الـ61، حيث أقيمت 9 مباريات على مدار ثلاثة أيام انتهت ثمانية منها بالفوز وواحدة بالتعادل، حقق الضيوف 5 انتصارات وفاز أصحاب الملعب فى 3 لقاءات، وغابت نتيجة التعادل السلبى من الجولة حيث شهدت كل الملاعب تسجيل أهداف.

فاز المقاولون العرب على الطلائع بهدف دون رد، وفازالإسماعيلى على الجونة بنفس النتيجة، واكتسح بيراميدز منافسه إنبى بأربعة أهداف دون رد، وفاز المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز الإنتاج الحربى على إف سى مصر بثلاثية دون رد، وفاز طنطا على وادى دجلة بهدف دون رد، وتعادل المصرى البورسعيدى مع حرس الحدود بهدف لكل فريق، وفاز الأهلى على سموحة بهدف دون رد، وفاز الزمالك على زعيم الثغر بهدف دون رد.