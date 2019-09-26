شكرا لقرائتكم حكم مباراة الأهلي وسموحة الأفضل بافتتاحية الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما اختارت أيضا الحكم المساعد شريف عبد الله كأفضل حكم مساعد عن الأسبوع نفسه.
كان أحمد الغندور حكماً لمباراة الاهلى وسموحة التى انتهت بفوز المارد الاحمر بهدف دون رد فيما كان شريف عبد الله حكماً مساعداً لمباراة المصرى وحرس الحدود التى أدارها الحكم طارق مجدى وانتهت بالتعادل السلبى
وأسدل الستار على منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام فى نسخته الـ61، حيث أقيمت 9 مباريات على مدار ثلاثة أيام انتهت ثمانية منها بالفوز وواحدة بالتعادل، حقق الضيوف 5 انتصارات وفاز أصحاب الملعب فى 3 لقاءات، وغابت نتيجة التعادل السلبى من الجولة حيث شهدت كل الملاعب تسجيل أهداف.
فاز المقاولون العرب على الطلائع بهدف دون رد، وفازالإسماعيلى على الجونة بنفس النتيجة، واكتسح بيراميدز منافسه إنبى بأربعة أهداف دون رد، وفاز المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز الإنتاج الحربى على إف سى مصر بثلاثية دون رد، وفاز طنطا على وادى دجلة بهدف دون رد، وتعادل المصرى البورسعيدى مع حرس الحدود بهدف لكل فريق، وفاز الأهلى على سموحة بهدف دون رد، وفاز الزمالك على زعيم الثغر بهدف دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر حكم مباراة الأهلي وسموحة الأفضل بافتتاحية الدوري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.