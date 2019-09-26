شكرا لقرائتكم 3 مدربين مصريين قادوا منافس الإسماعيلى فى البطولة العربية.. اعرفهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستقبل فريق أهلى بنى غازى الليبى شقيقه الإسماعيلى غدا الجمعة، وذلك لحساب جولة الإياب بدور الــ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وسبق لأكثر من مدرب مصرى قيادة منافس الإسماعيلى من قبل وهم الراحل عبده صالح الوحش إضافة لطارق العشرى ومحمد عودة.

Advertisements

وعلى صعيد الأندية الليبية بشكل عام، فقد درب كل من إيهاب جلال وحسام البدرى وطلعت يوسف فريق أهلى طرابلس، فيما أشرف عماد سليمان ومحمود جابر مدربا الإسماعيلى سابقا على تدريب فريقى خليج سرت والهلال على الترتيب.

ويكفى الإسماعيلى الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف لضمان الصعود للدور المقبل بالبطولة بعد الانتصار ذهابا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.