شكرا لقرائتكم فايلر يفضل أزارو عن صلاح في قيادة هجوم الأهلي أمام كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع كانو سبوت بطل غينيا الاستوائية بعد غد ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
يرغب فايلر في مشاهدة أزارو على الطبيعة بعدما حالت ظروف الإصابة في غياب المهاجم المغربي عن المباريات الثلاثة التى قاد فيها فايلر الاهلي.
ولم يُشارك أزارو مع الاهلي في لقاء كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 الذى كان أول مباراة للأهلي تحت قيادة فايلر وفاز فيه الأحمر بثنائية نظيفة خارج الديار كما غاب اللاعب المغربي عن مباراتي الزمالك في السوبر المحلي ثم سموحة في الجولة الأولى للدوري اللتين فاز فيهما الأحمر 3 / 2 و 1 / 0 على التوالي.
أزارو تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة وشارك في تدريبات الفريق الماضية وبات جاهزاً للمشاركة في المباريات لذا يُفضّل المدير الفني الجديد الدفع بآزارو عن صلاح محسن الذى شارك بديلاً في مباراة كانو سبورت وسجل هدفاً قبل أن يغيب عن الظهور أمام الزمالك وسموحة.
و يحسم المدرب السويسري الجدل بشأن صراع (صلاح_أزارو) خلال الساعات المقبلة خاصة وأن فايلر يتطلع لأستكشاف جميع لاعبيه خلال الفترة الحالية وهو ما يُفسّر عدم ثبات التشكيل حتى الأن في المباريات الثلاثة التى خاضها الأهلي تحت قيادة المدير الفني الجديد.
يذكر أن مروان محسن مهاجم الاهلي تعرض لأصابة في الوجه خلال مباراة سموحة ستبعده عن الملاعب قرابة الخمسة أسابيع.
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