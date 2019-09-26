شكرا لقرائتكم مصطفى عسل وسلمى هانى يتأهلان لدور الـ16 ببطولة سان فرانسيسكو للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الثنائى المصرى مصطفى عسل لاعب الأهلى وبطل العالم للناشئين، وسلمى هانى فى التأهل إلى دور الـ16 ببطولة سان فرانسيسكو "أوراكل نت سويت" للاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية كأول بطولة بفئة البلاتينيوم بالموسم الجديد خلال الفترة بين 24 سبتمبر وحتى 30 من نفس الشهر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 121 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز مصطفى عسل فى مباراة الجولة الأولى على مواطنه المصرى محمد الشربينى بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-7.

Advertisements

فيما تغلبت سلمى هانى على منافستها كولين أومارد بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 21 دقيقة جاءت نتيجتهما كالتالي:11-7, 11-7.

بينما ودعت مريم متولى البطولة من المرحلة الأولى عقب خسارتها أمام منافستها ميلو فان دير بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 20 دقيقة جاءت نتيجتهما كالتالي:11-9, 11-9.