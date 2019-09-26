يلا شوت NQW مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر yalla goal كورة لايف fast رابط ماتش الهلال الآن...

يواجه نادي الهلال نظيره التعاون مساء اليوم الخميس على ملعب جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.، وقد نجح نادي الهلال في تصدر الدوري برصيد 10 نقاط،

ومن الجدير بالذكر أن تنطلق مباراة الهلال والتعاون في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والربع بتوقيت مصر على ان تُذاع عبر القنوات السعودية الرياضية، ونوضح لكم خلال هذه المقالة كل العلومات عن مباراة التعاون والهلال، فتابعونا.

موعد مباراة التعاون والهلال

نوضح لكم بطاقة تفصيلية لمباراة التعاون والهلال من الموعد والملعب التى تقام فيه المباراة وغيره كالتالي:

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المباراة التوقيت الملعب القنوات الناقلة التعاون والهلال 7:15م بتوقيت مصر 8:15م بتوقيت السعودية جامعة الملك سعود قنوات الرياضية السعودية

بث مباشر لمباراة التعاون والهلال

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