شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يطلب استضافة بطولة الأمم الأفريقية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، التقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقى للعبة لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، والمقرر إقامتها 2020 والمؤهلة لبطولة كأس العالم.

ووافق مجلس الإدارة على التقدم بالطلب، على أن يتم مخاطبة الاتحاد الأفريقى خلال الساعات المقبلة لبدء الإجراءات والاستعداد حال الموافقة على الطلب

وكان اتحاد كرة السلة قد وافق على مشاركة منتخبات الناشئين و الناشئات تحت 18 سنة والرجال والسيدات فى منافسات البطولة الأفريقية 3/3 ، والتى تقام بـأوغندا فى الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل.

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كان اتحاد كرة السلة قد عقد اجتماعا لمجلس الإدارة أمس تم خلاله الموافقة على التقدم بطلب استضافة البطولة، بالإضافة إلى عدة قرارات، منها طلب استضافة إحدى المجموعات لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال 2021 ، والسماح بقيد عدد 2 لاعب، و لاعبة بكافة المراحل السنية لفرق الدرجة الأولي رجال وسيدات بتقديم استغناء رسمي أو تعاقد أو إعارة على النماذج المعتمدة من الاتحاد.