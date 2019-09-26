شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يرفض الراحة قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف، اليوم الخميس، فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار تدريباته بدون راحة استعداداً لمواجهة الأهلى.

ويركز الجهاز الفنى لفريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى مباراة إف سى مصر فى افتتاح الدورى وضرورة استغلال أى فرص تلوح لهم أمام مرمى المنافس، خاصة أن اللعب أمام الفرق الكبيرة قد لا تلوح للإنتاج فرص كثيرة فلابد من استغلالها، خاصة أن مختار مختار أبدى عدم رضاه على المستوى الذى ظهر به اللاعبين فى افتتاح الدورى.

وتعادل فريق الإنتاج الحربى مع الشمس وديا بهدف لكل منهما، فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر أمس الأربعاء على ملعب الشمس فى البروفة الأخيرة قبل مواجهة الأهلى والمقرر لها 2 أكتوبر المقبل بالجولة الثانية لمسابقة الدورى العام، حيث يسعى مختار مختار المدير الفنى للفريق لتجهيز لاعبيه بدنياً وفنياً قبل مواجهة حامل لقب الدورى بحثاً عن خطف النقاط الثلاث للمباراة ومواصلة قطار الانتصارات.

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وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على ستاد السلام، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.

ويستعيد الإنتاج الحربى جهود الثنائى وهاب انان وأحمد مجدى فى مواجهة الأهلى المقبلة بعدما غاب الثنائى عن المباراة الافتتاحية للفريق أمام إف سى مصر بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى آخر مباريات الموسم الماضى.