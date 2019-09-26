شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تنسيقية بين البدري و غريب قبل مشاركة الأوليمبي في بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، جلسة مع شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة خاصة أن الأوليمبي مقبل على بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 .

وتأكيد البدري و مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الأولوية للمنتخب الأوليمبي خلال شهر أكتوبر ونوفمبر المقبلين فى اختيارات اللاعبين، وهو ما سيتم التنسيق بشأنه خلال الجلسة التى تجمع غريب و البدري الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر، يعقد فى الثانية عشر ظهر اليوم الخميس اتحاد الكرة مؤتمر صحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، وذلك بأحد فنادق حى الزمالك لتقديم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب و طارق مصطفي و أحمد أيوب مدربين و سيد معوض مدرب مساعد و أيمن طاهر مدرب حراس مرمى..وتولي حسام البدري قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.