سوبر كورة.. صفقة كهربا والأهلى تدخل "الطريق المجهول"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل ينتقل كهربا للأهلى فى شهر يناير المقبل؟.. سؤال يشغل بال الكثير من جماهير الأهلى والزمالك منذ هروب اللاعب للبرتغال وانضمامه لفريق آفيس البرتغالى وتلميحاته للجماهير الحمراء. حقيقة الأمر أن صفقة انتقال كهربا للأهلى فى الشتاء باتت مهددة بالفشل، وهذا ما يعرفه جيدا العالمون ببواطن الأمور فى القلعة الحمراء لعدة أسباب تحيط بمفاوضات الأهلى مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة. Advertisements وهناك 4 أسباب تبعد محمود عبد المنعم كهربا عن ارتداء القميص الأحمر خلال يناير المقبل، وقد يتأجل انتقاله للصيف المقبل إذا أراد مسئولو الأهلى إتمام التعاقد. للتفاصيل اضغط هنا

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