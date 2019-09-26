شكرا لقرائتكم خبر عن أين اختفى بوطيب وساسى و أوناجم فى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ قدوم خالد بو طيب وفرجانى ساسى إلى نادى الزمالك، والجماهير تنتظر ظهورهم فى المباريات لتهتف لهم ولأدائهم المميز، الذى خطف القلوب.

وفى الميركاتو الصيفى، عندما أعلن نادى الزمالك عن التعاقد مع محمد أوناجم صفق الجميع لإدارة النادى على الصفقات التى تسير بالفريق للطريق الصحيح

وبمجرد بدأت البطولات والمنافسات، تلاحظ تراجع مستوى اللاعبون، وعدم تأثيرهم فى الفريق أو فى المباريات التى يتم خوضها.



فرجانى ساسى

فرجانى ساسى

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كان فرجانى ساسى الورقة الرابحة للزمالك فى أى مباراة أو بطولة، لكن الإصابة التى تعرض لها فى مباراة حسنية أغادير فى ربع نهائى الكونفدرالية، ومن وقتها لم يستطيع العودة مرة اخرى إلى مستواه الفنى.



بو طيب

خالد بو طيب

تراجع ملحوظ فى مستوى خالد بو طيب حتى ارتفعت الأصوات التى طالب برحيله عن ميت عقبة، خاصة بعد المستوى الذى ظهر به مصطفى محمد فى المباريات ، ليكون بو طيب اسيرا لمقاعد البدلاء ، فى الوقت الذى يسير فيه مصطفى محمد بخطى ثابتة فى قيادة هجوم الأبيض .

محمد أوناجم

رغم ظهور محمد أوناجم فى مباريات الزمالك منذ التعاقد معه، إلا انه لم يقدم أوراق اعتماده لدى الجهاز الفنى أو الجماهير، من خلال المشاركات التى ظهر فيها.