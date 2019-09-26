شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يروى ذكرياته فى ليبيا قبل مواجهة الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحمل أدهم السلحدار، مدرب الإسماعيلى، ذكريات مميزة فى ليبيا حينما كان ضمن صفوف فريق الاتحاد وساهم فى الفوز بالسوبر إثر التغلب على فريق “النصر” بثلاثية، بجانب التتويج بلقب الدورى الممتاز قبل اندلاع الأحداث فى ليبيا.

وقال السلحدار، فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، ”حققت إنجازا مع فريق الاتحاد بالصعود لأول مرة للدور قبل النهائى بكأس الكونفدرالية، قبل أن نودع البطولة على يد الرباط المغربى.

وعن مواجهة أهلى بنى غازى، قال السلحدار، ”هو فريق قوى للغاية يضم لاعبين مميزين، وأرى أن خسارته فى لقاء الإياب بنتيجة يمكن تعويضها يزيد من صعوبة المباراة علينا بدون أدنى شك".

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وأضاف مدرب الإسماعيلى، "الفريق الليبى ليس لديه أى شىء آخر عن الفوز بفارق هدفين على الأقل، لذا نتطلع لاستغلال اندفاعهم فى إرباك حساباتهم وحصد بطاقة التأهل بالدور المقبل للبطولة العربية."

ويلتقى الإسماعيلى منافسه أهلى بنى غازى الليبى مساء غد الجمعة فى إياب دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.