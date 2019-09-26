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قصة صور .. نجوم الرياضة يتألقون بـ الأسود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يستطيع أن ينكر مدى شياكة و أناقة اللون الأسود فى الملابس سواء الكاجوال أو الكلاسيك حتى أطلق عليه ملك الألوان بالرغم من أنه معبر عن الحزن و لكن يبقى له رونق خاص .

و نجد أن عدد من نجوم الكرة المصرية يفضلون إرتداء اللون الأسود من أجل إظهار جانب من الشياكة فى ملابسهم خارج الملعب  ، أمثال  نجم منتخب مصر المحترف فى محمد صلاح وأحمد الشيخ و صالح جمعة  لاعبا الأهلى و حازم إمام نجم الزمالك السابق  و عبد الله السعيد لاعب بيراميدز فضلا عن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى نادى مصر للمقاصة .

خاصة أن نجوم الكرة نثلما يتألقون فى الملعب يهتمون كثيرا بعالم الموضة و الفاشون ، حيث يرصد الخليج 365 لقطات توضح حب نجوم الكرة بإرتداء الملابس السوداء خارج الساحرة المستديرة فى الصور التالية :

محمد صلاح
محمد صلاح

 

أحمد عادل عبد المنعم
أحمد عادل عبد المنعم

 

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عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

 

رمضان صبحى
رمضان صبحى

 

صالح جمعة
صالح جمعة

 

حازم إمام
حازم إمام

 

محمود عبد المنعم كهريا
محمود عبد المنعم كهريا

 

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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