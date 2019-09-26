شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. نجوم الرياضة يتألقون بـ الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يستطيع أن ينكر مدى شياكة و أناقة اللون الأسود فى الملابس سواء الكاجوال أو الكلاسيك حتى أطلق عليه ملك الألوان بالرغم من أنه معبر عن الحزن و لكن يبقى له رونق خاص .

و نجد أن عدد من نجوم الكرة المصرية يفضلون إرتداء اللون الأسود من أجل إظهار جانب من الشياكة فى ملابسهم خارج الملعب ، أمثال نجم منتخب مصر المحترف فى ليفربول محمد صلاح وأحمد الشيخ و صالح جمعة لاعبا الأهلى و حازم إمام نجم الزمالك السابق و عبد الله السعيد لاعب بيراميدز فضلا عن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى نادى مصر للمقاصة .

خاصة أن نجوم الكرة نثلما يتألقون فى الملعب يهتمون كثيرا بعالم الموضة و الفاشون ، حيث يرصد الخليج 365 لقطات توضح حب نجوم الكرة بإرتداء الملابس السوداء خارج الساحرة المستديرة فى الصور التالية :



محمد صلاح



أحمد عادل عبد المنعم

Advertisements



عبد الله السعيد



رمضان صبحى



صالح جمعة



حازم إمام



محمود عبد المنعم كهريا