شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح باب الرحيل أمام عمر السعيد فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الصربى ميلوتين سيريدوفيتش الملقب بـ"ميتشو" المدير الفنى للزمالك، بفكرة رحيل المهاجم عمر السعيد، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، خاصة فى ظل امتلاك الفارس الأبيض عدد من اللاعبين المميزون فى هذا المركز، فى الوقت الذى تراجع فيه مستوى السعيد بالمقارنة بالبلدوزر الجديد مصطفى محمد، الذى قدم أداءًا مبهرًا وحجز مقعدًا فى التشكيل الأساسى للزمالك.

ويرغب مسئولو الزمالك فى فتح الباب أمام عمر السعيد للرحيل عن القلعة البيضاء خلال انتقالات يناير المقبل، وهو ما رحب به الخواجة الصربى، حيث سيتم عقد جلسة بين المدير الفنى والمسئولون بالنادى خلال الفترة المقبلة، لمناقشة هذا الملف بعناية قبل اتخاذ القرار النهائى به، بالإضافة لحسم العديد من الملفات الأخرى على رأسها اللاعبون الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم، سواء لعدم الحاجة لهم فى الوقت الحالى، أو لتراجع مستواهم ووجود العناصر البديلة التى تستطيع تعويضهم، بالإضافة إلى مناقشة المراكز التى سيحتاج الخواجة لتدعيمهما من أجل القدرة على مواصلة المنافسة على جميع البطولات التى يشارك فيها الزمالك.

وشهدت الفترة الحالية تراجع فى مستوى عمر السعيد، ليصبح علامة استفهام كبيرة فى خط هجوم الزمالك، لاسيما وأن الفريق الأبيض يمتلك فى الوقت الحالى مصطفى محمد والمغربى خالد بوطيب العائد من الإصابة ، بخلاف المغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم اللذان يُجيدان اللعب فى هذا المركز، ورغم أن إدارة الزمالك كانت ترغب فى تسويق بوطيب فى الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن ضخامة المقابل المادى الذى يحصل عليه اللاعب من القلعة البيضاء حالت دون ذلك، ليصبح عمر السعيد أقرب الراحلين عن الزمالك فى الانتقالات المقبلة.