شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد وجولة تفقدية وسائل مدرب الإسماعيلي لتخفيف الضغوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” لاعبيه فرصة لعمل جولة تفقدية بفندق الإقامة، يأتى ذلك من أجل ترويح اللاعبين عن أنفسهم وفك الضغط العصبى والنفسى عنهم خلال إستعداداتهم الحالية لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى.

الاسماعيلي سيحل ضيفًا على الفريق الليبى غدا الجمعة فى إطار إياب دور الـ 32 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على ملعب مدينة المنستير.

كما تابع لاعبو الدراويش مباراة ريال مدريد مع ضيفه أوساسونا فى المواجهة التى جمعتهما ضمن منافسات الدورى الأسبانى، وشهدت انتصار الملكى بنتيجة هدفين دون رد على ملعبه.

وكان الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للدراويش، قد منح لاعبيه فرصة لمشاهدة هذا اللقاء فى إطار تخفيف الضغوط عن اللاعبين.