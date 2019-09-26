شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تختار الغندور وشريف عبد الله أفضل حكام الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت الإدارة الفنية بلجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم الدولي أحمد الغندور كأفضل حكم في تقيمها عن الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز،

كما اختارت أيضا الحكم المساعد شريف عبدالله كأفضل حكم مساعد عن الأسبوع نفسه.

وكان أحمد الغندور حكماً لمباراة الأهلى وسموحة التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد فيما كان شريف عبد الله حكماً مساعداً لمباراة المصرى وحرس الحدود التى أدارها الحكم طارق مجدى وانتهت بالتعادل السلبى

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وأسدل الستار على منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام فى نسخته الـ61، حيث أقيمت 9 مباريات على مدار ثلاثة أيام انتهت ثمانية منها بالفوز وواحدة بالتعادل، حقق الضيوف 5 انتصارات وفاز أصحاب الملعب فى 3 لقاءات، وغابت نتيجة التعادل السلبى من الجولة حيث شهدت كل الملاعب تسجيل أهداف.

فاز المقاولون العرب على الطلائع بهدف دون رد، وفازالإسماعيلى على الجونة بنفس النتيجة، واكتسح بيراميدز منافسه إنبى بأربعة أهداف دون رد، وفاز المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز الإنتاج الحربى على إف سى مصر بثلاثية دون رد، وفاز طنطا على وادى دجلة بهدف دون رد، وتعادل المصرى البورسعيدى مع حرس الحدود بهدف لكل فريق، وفاز الأهلى على سموحة بهدف دون رد، وفاز الزمالك على زعيم الثغر بهدف دون رد.