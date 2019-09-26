رياضة | فضيحة فيفا.. لاعب جديد يكشف عن تزوير صوته في جائزة the best

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة فيفا.. لاعب جديد يكشف عن تزوير صوته في جائزة the best والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خوان بيريرا قائد منتخب نيكاراجوا مفاجأة من العيار الثقيل عن فضيحة تزوير في جائزة اختيار أفضل لاعب في العالم بتأكيده أنه لم يصوت على جائزة ذا بيست في نفس الوقت الذي ظهر في الكشوفات المنشورة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه قام بالتصويت للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني الذي فاز بالجائزة.

وقال خوان بيريرا لوسائل إعلام بلاده: "لم أصوت لصالح ميسي.. فؤجئت بوجود اسمي ضمن قائمة المصوتين على الجائزة هذا العام وفي الحقيقة أنني لم أصوت رغم أنني في العام الماضي قمت بالتصويت".

وأضاف بيريرا: "لم أرسل صوتي للفيفا في هذا الموسم رغم أنهم أرسلوا لي رابطًا على البريد الإلكتروني العام الماضي للتصويت لكن هذا العام لم يرسلوا لي شيئًا".

واحتل محمد صلاح احتل المركز الرابع في تصويت جائزة ذا بيست بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك والبرتغالي كريستيانو رونالدو وسط وجود شبوهات حول فوز ميسي بالجائزة ووجود تزوير في أصوات اللاعبين والمدربين.

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مدرب السودان يتضامن مع محمد صلاح ويعلن تزوير صوته

كشف الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني لمنتخب السودان عن مفاجأة كبرى تتعلق بالتزوير بشأن التصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال الحفل الذي يقيمه الاتحاد الدولى لكرة القدم كل موسم لتسليم جوائز الافضل.

وقال مدرب منتخب السودان في تصريحات تليفزيونية لقناة العربية: "صوتي كان لمحمد صلاح في المقدمة، ثم ساديو ماني في المركز الثاني وكيليان مبابي في المركز الثالث، ولكن فوجئت بعد ذلك أن صوتي ذهب للأرجنتيني ليونيل ميسي ولا أعرف كيف حدث ذلك".

وأضاف مدرب السودان: "التقطت صورة في الأيام الأخيرة لورقة التصويت التي وقعت عليها مع الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولي ولا يمكن تفسير ما حدث بشأن التصويت".

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الأفضل في العالم على حساب الثنائي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، وكريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي. وأعلن الفيفا عن تصويت الدول بعد نهاية الحفل، وصدم مدرب منتخب السودان عندما علم أن صوته ذهب إلى ليونيل ميسي بالرغم من تصويته لمحمد صلاح.