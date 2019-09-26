رياضة | موراتا يحرج سيميوني قبل ديربي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موراتا يحرج سيميوني قبل ديربي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عقب انتصار فريقه بثناثية نظيفة أمام مضيفه مايوركا ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني عن أن فريقه كان باستطاعته تسجيل مزيد من الأهداف.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كان بإمكاننا توسيع الفارق في الشوط الأول، ولكن الحقيقة أن مايوركا هاجم مرمانا في الشوط الثاني، لعب أكثر في نصف ملعبنا، ولكننا دافعنا بشكل جيد".

وتحدث سيميوني عن طرد مهاجمه ألفارو موراتا ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 77، ما سيحرمه من المشاركة في مواجهة الديربي يوم السبت المقبل أمام ريال مدريد على ملعب (واندا ميتروبوليتانو).

وأضاف سيميوني: "لم أشاهد ما حدث مع موراتا لقد دخل في مشادة وجهًا لوجه مع أحد لاعبي مايوركا قبل أن يغادر أرض الملعب. لا أعلم لماذا تصرف بهذه الطريقة، لا يمكنني قول أي شيء في هذه النقطة".

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وأبدى المدرب الأرجنتيني، سعادته بالهدفين اللذين سجلهما دييجو كوستا والبرتغالي الواعد جواو فيليكس "لأنهما يلعبان في الهجوم وكانا بحاجة ماسة للتسجيل".

وزاد سيميوني: "فريق يضم عناصر جديدة مثلنا، يمتلك هذا الجزء المهم من الحياة وهو التواضع، واحترام المنافس، وهو ما يجعل الأمور تتحسن بمرور الوقت".

وختم "عندما يكون موراتا وكوريا وكوستا في حالتهم، تتعدد الخيارات الهجومية لدينا، وتزداد فرصنا في الفوز، ولا يمكن نسيان موهبة جواو فيليكس".

واستعاد "الروخيبلانكوس" بهذه النتيجة نغمة الفوز بعد جولتين شهدتا خسارة وتعادل.