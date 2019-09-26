رياضة | رئيس لجنة المسابقات يتوعد الأندية بعقوبات مشددة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس لجنة المسابقات يتوعد الأندية بعقوبات مشددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتوعد الزناتى الأندية بعقوبات مشددة فى حال التأخر خلال بدء المباريات أو بدء الشوط الثانى ونزول اللاعبين والأجهزة الفتية فى وقت متأخر.
وقال حسام الزناتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "راجعنا جميع مباريات الاسبوع الاول للوقوف على الاخطاء. تأخُر بدء المباريات ظاهرة متكررة يجب معالجتها.
وأضاف :" معدل التأخر، خاصة في الشوط الثاني، تعدى الدقيقتين ووصل في احدى المباريات ل٤ دقائق ٣٦ ثانية. سنبدأ في فرض عقوبات مشددة اعتباراً من الاسبوع الثاني على اي فريق يتسبب في تأخير مباراة ".
ويعرض الخليج 365 الرياضي مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصري :
الخميس 26 سبتمبر 2019
حرس الحدود ووادي دجلة
انبي وطلائع الجيش
الجمعة 27 سبتمبر 2019
اف سي مصر وأسوان
السبت 28 سبتمبر 2019
المقاولون العرب وسموحة
الثلاثاء 1 أكتوبر
الاتحاد السكندري ووادي دجلة
الأربعاء 2 أكتوبر
الإسماعيلي والمصري
الأهلي والانتاج الحربي
الخميس 3 أكتوبر
طنطا وبيراميدز
الزمالك ومصر المقاصة
الجمعه 4 أكتوبر
سموحه وإنبي.