رياضة | ميسي يفاجيء نجوم برشلونة بـ"ماركيز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يفاجيء نجوم برشلونة بـ"ماركيز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جمع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني زملاءه في حفل عشاء، مساء أمس الأربعاء، على سبيل أخذ استراحة والتخلص من الضغوطات بعد أسابيع قاسية في صراع الليجا ودوري الأبطال.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد أقيم العشاء في أحد فنادق مدينة برشلونة وكان ليونيل ميسي، بصفته قائد الفريق، مسؤولًا عن تنظيم العشاء.

وحضر المدرب إرنستو فالفيردي أيضًا، لكن المفاجأة تمثلت في حضور متسابق الدراجات النارية مارك ماركيز.

ووصل أنطوان جريزمان مع صامويل أومتيتي، بينما جاء جيرارد بيكيه مع مارك أندريه تير شتيجن.

ولم يحقق برشلونة أفضل بداية هذا الموسم، سواء في الليجا أو دوري الأبطال، حيث تعادل سلبيا مع بوروسيا دورتموند في افتتاح دور المجموعات الأوروبي، بينما يحتل المركز الخامس بـ10 نقاط على الصعيد المحلي.

ميسي يتحدث عن جائزة أفضل لاعب في العالم

شكر ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني كل من ساهم في فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2019.

وقال ميسي خلال حفل "فيفا" لتوزيع جوائز "الأفضل"، والذي أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية: "أود توجيه الشكر لكل من منحني هذه الجائزة.. حتى الجوائز الفردية تظل شيئاً ثانوياً بالنسبة لي، إنها لحظة فريدة وأمر جيد أن أحتفل بالجائزة مع عائلتي وأطفالي".

وتفوق ميسي على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين للجائزة وهما مدافع ليفربول الإنجليزي، الهولندي فيرجيل فان دايك، ومهاجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالجائزة رافعاً رصيده إلى 6 ألقاب مقابل 5 للبرتغالي كريستيانو رونالدو، وسبق لميسي التتويج بالجائزة في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.

Advertisements

وقاد ميسي فريق برشلونة في الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري الإسباني وبلوغ نهائي كأس ملك إسبانيا والمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

كما فاز ميسي مجدداً بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي بخلاف فوزه مع المنتخب الأرجنتيني بالمركز الثالث في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) التي استضافتها البرازيل منتصف العام الحالي.

ولعب فان دايك دوراً بارزاً في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي كما توج جهوده مع الفريق في الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعدما ساهم بقدر كبير في احتلال الفريق المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي.

كما قاد فان دايك المنتخب الهولندي إلى نهائي النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا قبل الخسارة أمام نظيره البرتغالي.

ومثلما كان الحال في مسيرة رونالدو الرائعة مع فريقيه السابقين مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، كتب رونالدو فصلاً جديداً في سجل تألقه من خلال الأداء القوي الذي قدمه مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي بالموسم الماضي.

وقاد رونالدو الفريق للفوز بلقب الدوري المحلي ليكون الثامن للفريق على التوالي (رقم قياسي) وأحرز رونالدو لقب أفضل لاعب في البطولة.

وتصدر رونالدو قائمة هدافي الفريق في مختلف البطولات بالموسم الماضي وقاد الفريق أيضاً للفوز بلقب كأس السوبر الإيطالي.

ولعب رونالدو دوراً بارزاً في فوز المنتخب البرتغالي بلقب النسخة الأولى من دوري أمم أوروبا وتوج هدافاً لنهائيات البطولة.

وسجل ميسي في الموسم الماضي 51 هدفاً في مختلف البطولات كما توج بلقبه العاشر مع برشلونة في الدوري الإسباني منذ أن لعب للفريق في 2004 علماً بأنه توج سابقاً مع الفريق بلقب دوري الأبطال أربع مرات.