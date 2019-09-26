شكرا لقرائتكم البدري يرفض مواجهة منتخبات عربية في أول معسكر بقيادة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ، مواجهة منتخبات عربية خلال معسكر شهر أكتوبر المقرر له فى الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل والمرجح إقامته بالإسكندرية .

وتمسك البدري بخوض ودية أو إثنين أفريقيتين خلال المعسكر من أجل التجهيز لمباراتي جزر القمر و كينيا فى الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون إلى جانب أن وديتى أفريقيا ستكونا الأفضل من وجهة نظره خلال الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين تدريجيا خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد إحلال وتجديد فى بعض الصفوف.

ويعقد فى الثانية عشر ظهر اليوم الخميس اتحاد الكرة مؤتمر صحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، وذلك بأحد فنادق حى الزمالك لتقديم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب و طارق مصطفي و أحمد أيوب مدربين و سيد معوض مدرب مساعد و أيمن طاهر مدرب حراس مرمى..وتولي حسام البدري قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.

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