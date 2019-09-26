شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستضيف العربى الكويتى بدور الـ32 للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فى السابعة من مساء اليوم فريق الاتحاد السكندرى نظيره العربى الكويتى باستاد برج العرب فى إياب الدور الـ32 للبطولة العربية .

ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى إلى تحقيق الانتصارا وضمان الصعود لدور الـ16 من البطولة، خاصة وأنه نجح فى الفوز بلقاء الذهاب بهدف مقابل للاشئ أحرزه خالد قمر من ضربة جزاء، إلا أنه رفض الإستهانة بالخصم مفضلا اللعب بجدية لتحقيق الإنتصار يعيد الإتزان السريع للفريق قبل خوض مباريات الأسبوع الثانى للدورى بعد الخسارة فى الأسبوع الأول أمام الزمالك بهدف مقابل للاشئ .

وقد حرص طلعت يوسف خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدا عقب مباراة الزمالك على تجهيز جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا فى اللقاء الأخير على رأسهم احمد رفعت ورزاق سيسيه اللذان لم يشاركا نظرا للإتفاق المسبق بين إداراتى الزمالك والإتحاد بعد إشراك اللاعبان المعاران من الأبيض للفريق الأخضر .

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ومن المتوقع أن يخوض الإتحاد اللقاء بتشكيل مكون من عماد السيد فى حراسة المرمى ، امامه الرباعى محمود رزق ومحمد أنور والسيد سالم وأسامة العزب وفى الوسط نور السيد واحمد نبيل مانجه واحمد رفعت ورزاق سيسيه وخالد الغندور وفى الهجوم خالد قمر .

كان مسئولى الإتحاد العربى قد وافقوا على تقديم اللقاء لمدة 24 ساعة بناءا على رغبة الجهات الأمنية لرغبة مسئولى الاتحاد السكندرى على حضور الجماهير للمباراة .