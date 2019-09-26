الامارات | وكالة سفر تطالب رئيس الهلال السوداني دفع مديونيته بلافتة

شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة سفر تطالب رئيس الهلال السوداني دفع مديونيته بلافتة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفذ صاحب إحدى مكاتب السفر في العاصمة السودانية الخرطوم كل السبل من أجل الحصول على مديونيته من رئيس نادي الهلال، أشرف الكاردينالن حيث لم يلتزم الأخير بالإيفاء بها منذ مارس الماضي وهو ما اضطره برفقة العاملين معه في الوكالة للقيام بوقفة احتجاجية ورفع لافتة حملت كلمة "يا مُسفّر الفريق بالدين حتدفع العليك متين".
ورفع العاملون اللافتة أمام مكتب رئيس نادي الهلال في الخرطوم مطالبين بالمديونية التي تقارب 60 ألف دولار أميركي متمثّلة في تذاكر سفر لنادي الهلال إلى تونس، ورواندا وغيرها، بجانب سفر الحكام الذين يديرون مباريات الهلال بالخرطوم، إضافة إلى المراقبين، وسفر وفود الهلال.
وذكر موقع "باج نيوز" أن الوكالة طالبت إدارة نادي الهلال بالإيفاء بالالتزامات المالية المتأخرة غير أنّه ظلّت تجد التجاهل في كلّ مرة.
وهي ليست المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس نادي سوداني بمديونية مالية إذ سبقه رئيس النادي الأسبق، صلاح ادريس بجانب رئيس نادي المريخ الأسبق جمال الوالي.
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