شكرا لقرائتكم إنبي وطلائع الجيش يحاولان مداواة جراحهما ببتروسبورت الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي انبى مع نظيره طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام فى مواجهة الجريحين حيث خسر كلا الفريقين فى الجولة الاولى للمسابقة ، سقط الفريق البترولى أمام بيراميدز برباعية دون رد وخسر الطلائع من المقاولون العرب بهدف دون رد .

ومن جانبه حذر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبي فريقه من خطورة الاستهانة بفريق انبى بعد خسارته فى الجولة الاولى للدوري برباعية دون رد ، مطالباً لاعبى ناديه بزيادة الفاعلية الهجومية على المرمى بعدما وصف هجوم الفريق فى مباراة المقاولون العرب بالضعيف ، وعقد فارياس، محاضرة للاعبيه بالفيديو بعد الخسارة من المقاولون لشرح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الطلائع تمهيداً لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة.

فى المقابل طالب على ماهر المدير الفنى لأنبى لاعبيه بإستعادة فورمتهم الفنية بعد الاداء المخيب أمام بيراميدز مؤكداً أن الخسارة برباعية جاءت فى وقتها حتى يبدأ اللاعبون معالجة أخطاؤهم مبكراً .