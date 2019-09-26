شكرا لقرائتكم حسام البدري يعلن عن جهاز المنتخب في مؤتمر صحفي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينظم اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا فى الثانية عشر ظهر اليوم الخميس، لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، بأحد فنادق حى الزمالك لتقديم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب و طارق مصطفي و أحمد أيوب مدربين و سيد معوض مدرب مساعد و أيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

تولي حسام البدري قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.

كان حسام البدرى عبر عن سعادته بتولي منصب المدير الفني للفراعنة قائلا:" أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير ".

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قال:" منذ هذه اللحظة أعاهد الله وأعاهد الجميع حكومة وشعبا أنني لن أبخل بأي جهد في سبيل إسعاد هذا الشعب العظيم الذي يستحق منا جمعيا كل الجهد والإخلاص والعرق في سبيل رفع رايته في كل المحافل".

وأكد المدير الفني على تكاتف الجميع بداية من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة من أجل عبور هذه المرحلة وجعل منتخب مصر مصدرا لإسعاد هذا الشعب العظيم.

أضاف بأنه معيار العدل سيكون هو الطريق في جميع قرارارته والكل سواسية وسيحصل على نفس القدر لنيل شرف تمثيل هذا البلد، مطالبا الإعلام والجميع بمساندة الجهاز الفني في المرحلة المقبلة