شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يستدرج العربي الكويتي بالبطولة العربية الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج فريق الاتحاد السكندرى نظيره العربى الكويتى فى السابعة من مساء اليوم على استاد برج العرب فى إياب الدور الـ32 للبطولة العربية.

ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى إلى تحقيق الإنتصارا وضمان الصعود لدور الـ16 من البطولة خاصة وأنه نجح فى الفوز بلقاء الذهاب بهدف مقابل للاشئ أحرزه خالد قمر من ضربة جزاء ، إلا أنه رفض الإستهانة بالخصم مفضلا اللعب بجدية لتحقيق الإنتصار يعيد الإتزان السريع للفريق قبل خوض مباريات الأسبوع الثانى للدورى بعد الخسارة فى الأسبوع الأول أمام الزمالك بهدف مقابل للاشئ .

وقد حرص طلعت يوسف خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدا عقب مباراة الزمالك على تجهيز جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا فى اللقاء الأخير على رأسهم احمد رفعت ورزاق سيسيه اللذان لم يشاركا نظرا للإتفاق المسبق بين إداراتى الزمالك والإتحاد بعد إشراك اللاعبان المعاران من الأبيض للفريق الأخضر .

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ومن المتوقع أن يخوض الإتحاد اللقاء بتشكيل مكون من عماد السيد فى حراسة المرمى ، امامه الرباعى محمود رزق ومحمد أنور والسيد سالم وأسامة العزب وفى الوسط نور السيد واحمد نبيل مانجه واحمد رفعت ورزاق سيسيه وخالد الغندور وفى الهجوم خالد قمر .

كان مسئولى الإتحاد العربى قد وافقوا على تقديم اللقاء لمدة 24 ساعة بناء على رغبة الجهات الأمنية لرغبة مسئولى الإتحاد السكندرى على حضور الجماهير للمباراة .