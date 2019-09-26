شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى.. حكاية المدربين المصريين مع أندية ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف أهلى بنى غازى الليبى نظيره الإسماعيلى، غدا الجمعة، فى جولة الإياب بدور الــ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وسبق لأكثر من مدرب مصرى قيادة منافس الإسماعيلى من قبل وهم الراحل عبده صالح الوحش وطارق العشرى ومحمد عودة.

وعلى صعيد الأندية الليبية بشكل عام، فقد درب كل من إيهاب جلال وحسام البدرى وطلعت يوسف فريق أهلى طرابلس، فيما أشرف عماد سليمان ومحمود جابر مدربا الإسماعيلى سابقا على تدريب فريقى خليج سرت والهلال على الترتيب.

ويكفى الإسماعيلى الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسار بفارق هدف لضمان الصعود للدور المقبل بالبطولة، بعد الانتصار ذهابا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.