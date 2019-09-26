مصطفى عسل وسلمى هانى يتأهلان لدور الـ16 ببطولة سان فرانسيسكو للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى مصطفى عسل لاعب الأهلى وبطل العالم للناشئين، وسلمى هانى إلى دور الـ16 ببطولة سان فرانسيسكو "أوراكل نت سويت" للاسكواش، التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية كأول بطولة بفئة البلاتينيوم بالموسم الجديد، خلال الفترة بين 24 سبتمبر حتى 30 من نفس الشهر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 121 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
وفاز مصطفى عسل فى مباراة الجولة الأولى على مواطنه المصرى محمد الشربينى بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 33 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط 11-3، 11-7.
فيما تغلبت سلمى هانى على منافستها كولين أومارد بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 21 دقيقة جاءت نتيجتهما 11-7، 11-7.
بينما ودعت مريم متولى البطولة من المرحلة الأولى عقب خسارتها أمام منافستها ميلو فان دير بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 20 دقيقة جاءت نتيجتهما 11-9، 11-9.
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