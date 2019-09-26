شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الجريحين بين إنبى والطلائع على ستاد بتروسبورت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه انبى نظيره طلائع الجيش فى تمام الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام فى مواجهة الجريحين حيث خسر كلا الفريقين فى الجولة الأولى للمسابقة ، اذ سقط الفريق البترولى أمام بيراميدز برباعية دون رد وخسر الطلائع من المقاولون العرب بهدف دون رد .

ومن جانبه حذر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبي فريقه من خطورة الاستهانة بفريق انبى بعد خسارته فى الجولة الاولى للدوري برباعية دون رد، مطالباً لاعبى ناديه بزيادة الفاعلية الهجومية على المرمى بعدما وصف هجوم الفريق فى مباراة المقاولون العرب بالضعيف ، وعقد فارياس، محاضرة للاعبيه بالفيديو بعد الخسارة من المقاولون لشرح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الطلائع تمهيداً لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة.

فى المقابل طالب على ماهر المدير الفنى لإنبى لاعبيه باستعادة فورمتهم الفنية بعد الاداء المخيب أمام بيراميدز، مؤكداً أن الخسارة برباعية جاءت فى وقتها حتى يبدأ اللاعبون معالجة أخطاؤهم مبكراً .