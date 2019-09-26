شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعقد اليوم مؤتمر صحفى لتقديم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد فى الثانية عشر ظهر اليوم الخميس اتحاد الكرة مؤتمر صحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، وذلك بأحد فنادق حى الزمالك لتقديم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب و طارق مصطفي و أحمد أيوب مدربين و سيد معوض مدرب مساعد و أيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتولي حسام البدري قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.