تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الخميس المحلي" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الخميس مع عدد من المباريات المهمة في بطولة الدوري والدوري الإيطالي والبطولة العربية.
الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة:
04:00 ـ حرس الحدود vs وادي دجلة ـ القناة الناقلة: ON Sport HD
08:00 ـ إنبي vs طلائع الجيش ـ القناة الناقلة: ON Sport HD
09:00 ـ تورينو vs ميلان ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD
كأس محمد السادس للأندية للأبطال
07:00 ـ الاتحاد السكندري vs العربي ـ القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية - HD1
دوري الأمير محمد بن سلمان
07:15 ـ الهلال vs التعاون
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