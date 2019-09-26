تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الخميس المحلي" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الخميس مع عدد من المباريات المهمة في بطولة الدوري والدوري الإيطالي والبطولة العربية. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري المصري 04:00 ـ حرس الحدود vs وادي دجلة ـ القناة الناقلة: ON Sport HD 08:00 ـ إنبي vs طلائع الجيش ـ القناة الناقلة: ON Sport HD الدوري الإيطالي Advertisements 09:00 ـ تورينو vs ميلان ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD كأس محمد السادس للأندية للأبطال 07:00 ـ الاتحاد السكندري vs العربي ـ القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية - HD1 دوري الأمير محمد بن سلمان 07:15 ـ الهلال vs التعاون

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