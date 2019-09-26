رياضة | الأهلي يواصل إستعدادته لكانو سبورت.. وفايلر يتطلع للمداورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواصل إستعدادته لكانو سبورت.. وفايلر يتطلع للمداورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد إستعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حماساً كبيراً، والتي يحتضنها ملعب مختار التتش، بالجزيرة، استعداداً لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية السبت المقبل بملعب السلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتكون مباراة السبت بمثابة فرصة رائعة للمدرب السويسري، رينيه فايلر لتجربة أكثر من لاعب لم يُشارك بشكل مُنتظم مع الفريق خلال الفترة الماضية خاصة وأن نتيجة مباراة الذهاب بغينيا انتهت بفوز الاهلي بثنائية نظيفة.

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وتتيح نتيجة الذهاب للمدرب السويسري فرصة تدوير ومتابعة بعض اللاعبين، خلال المواجهة المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء حضور 5 ألاف متخرج أهلاوي، وتحاول إدارة المارد الأحمر برئاسة الكابتن محمود الخطيب لزيادة العدد، من أجل تحفيز لاعبي القلعة الحمراء أكثر وأكثر.

جدير بالذكر أن فايلر قد نجح وبجدارة في أول ثلاث مواجهات لعبها رفقة النادي الأهلي، حيث حقق الفوز علي كانو سبورت بالبطولة الإفريقية، والغريم التقليدي للاهلي نادي الزمالك بكأس السوبر، والفوز علي سموحة مؤخراً في إفتتاح بطولة الدوري الممتاز,