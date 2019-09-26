كونتي يحقق إنجازا تاريخيا مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

الخميس 26 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

حقق أنطونيو كونتى، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، إنجازا تاريخيا، بعد فوز النيرتزورى الثمين على ضيفه فريق لاتسيو، بهدف نظيف، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.



سجل هدف إنتر ميلان الوحيد فى المباراة، بالدقيقة 23 من زمن المباراة، من ضربة رأس للمدافع دانيلو دى امبروزيو، مستغلا عرضية من زميله كريستيان بيراجى.

ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات، أن انطونيو كونتى، أصبح أول مدرب فى تاريخ النيراتزورى، يحقق الفوز فى أول 5 مباريات فى الدوري الإيطالي.

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ونجح إنتر ميلان فى تحقيق الفوز فى أول 5 مباريات هذا الموسم فى الكالتشيو، على حساب أندية ليتشي، كاليارى، أودينيزي، ميلان ولاتسيو.

واستعاد إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد لاتسيو عند 7 نقاط فى المركز الثامن.

ويواجه إنتر ميلان نظيره فريق سامبدوريا، يوم السبت المقبل، فى الجولة السادسة من الكالتشيو.