شكرا لقرائتكم حرس الحدود يستضيف دجلة في افتتاح الجولة الثانية للدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام اليوم الخميس فى نسخته رقم 61 ، عندما يستضيف حرس الحدود نظيره وادى دجلة فى تمام الرابعة عصراً على ستاد المكس بالأسكندرية فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما أن الفريق السكندرى تعادل فى الجولة الأولى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فيما خسر دجلة من طنطا بهدف دون رد فى إطار نفس الجولة.

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لحصد أول ثلاثة نقاط فى المسابقة على ملعبه لتفادى تكرار سيناريو الموسم الماضى بالتفريط فى نقاط سهلة والدخول فى دوامة الهبوط

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وقال العشرى للاعبيه :"استقبلنا هدفًا ساذجًا من المصرى، ولن اتقبل التهاون فى تنفيذ التعليمات مرة أخرى أحاول خلال هذه الفترة أن أقوم بتجميع النقاط حتى لا نتعرض للمعاناة مثل الموسم الماضي ، سنلعب مباراتين على ملعبنا أمام دجلة ثم طنطا ولابديل أمامنا سوى حصد الست نقاط لإكتساب دفعة معنوية فى مستهل رحلة الدوري".

على الجانب شدد اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة على لاعبيه ضرورة التركيز الخططى لضمان الوصول للنقاط الثلاث للمباراة بالاضافة لضرورة استغلال الفرص أمام المرمى .