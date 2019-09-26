منتخب الشباب يواجه السعودية ودياً استعدادا لأمم إفريقيا...

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جدة - عمرو شويل يلتقي منتخب الشباب مع نظيره السعودي في مباراة ودية اليوم الخميس على استاد الشمس فى إطار إعداد الفراعنة الصغار لتصفيات أمم أفريقيا على أن يخوض الفريق ودية ثانية أمام سلطنة عمان يوم 29 سبتمبر الجاري . وتضم قائمة منتخب الشباب 24 لاعبا هم: حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربى بدر (الأهلي) وإيهاب العابدى وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعى (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هانى (المنصورة) وعبد الرحمن عشرى وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) ومحمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان).

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